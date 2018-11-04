الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة وتقدم نصائح للتعامل معها

حذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية من أن يوم الأحد يشهد شبورة مائية كثيفة جدا و قال إنها ستستمر لنهاية الأسبوع مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة بمقدار 2-3 درجات مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية، إلا أنه أكد أن الطقس في مدينة شرم الشيخ بديع جدا وأنها تشهد واحدا من أجمل أجواء السنة ودرجات بها معتدلة جدا.



ونصح عبد العال في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" السائقين بتطبيق تعليمات المرور بكل دقة والحفاظ على مسافة كبيرة بين السيارات، وإضاءة أنوار السيارة.



وتابع أنه في حالة كثافة الشبورة يجب الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق حفاظا على الأرواح خاصة لسائقي الحافلات التى تنقل الأطفال.