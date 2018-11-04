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محافظات

محافظ البحيرة: الإرهاب لن ينال من قوة مصر وإصرارها على اقتلاعه من جذوره

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الحادث الإرهابى الخسيس ومثل تلك الحوادث الآثمة لن تنال من قوة مصر وإصرارها على محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، معربًا عن أسفه وتعازيه ومواساته لأسر شهداء الحادث الأليم داعيا المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويكتب الشفاء العاجل لمصابي الحادث. 

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المطرانية بدمنهور لتقديم واجب العزاء للأنبا باخوميوس - مطران البحيرة والخمس مدن الغربية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة في المنيا تُقل أقباطا في محيط دير الأنبا صموئيل وراح ضحيته عدد من شهداء الوطن الأبرياء.

من جانبه أكد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية،ان الحادث الإرهابي الغادر في محيط دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، انه استهداف غادر وخسيس لأبرياء لا ذنب لهم مشيرا إلى أننا نؤمن بأن الإرهاب لن ينال من وحدتنا الوطنية بل سيجعلنا نتوحد أكثر لأن مصيرنا في الوطن واحد، وسنهزم الإرهاب وأعوانه بعون الله..

وأعرب باخوميوس عن امتنانه بتلك المشاعر الممزوجة بالحب والمودة والتي تربط قطبي الأمة من المسلمين والمسيحيين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والأمنية.
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