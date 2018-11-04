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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يهنئ محافظ كفر الشيخ بالعيد القومي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:29 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال سعفان في تهنئته: "يسعدني أن أتقدم لكم بأطيب التهاني بهذه المناسبة ، والذي يوافقُ يومًا من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب كفر الشيخ خاصَّة، إحياءً لذكري انتصار الشعب والقوات المصرية على العدوان الثلاثي في معركة البرلس البحرية التي وقعت عام 1956.

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة، عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.
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