ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

خبير مروري: غلق طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 إلى 80 بسبب الضباب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
حذر الخبير المروري اللواء أحمد هشام من كثافة الشبورة على الطرق فيما أكد على انتشار عناصر شرطة المرور لتأمين الطرق مع بداية أسبوع العمل.

وأضاف هشام في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر أنه تم غلق طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80 في الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف، فيما استمرار غلق منزل محور سعد الدين الشاذلي نتيجة هبوط أرضي نتج عن كسر ماسورة مياه.

وتابع أنه تم الانتهاء من الغلق الجزئي لكوبري غمرة المعدني بسبب إصلاحات وأنه يعمل بكامل طاقته الآن وفيما تم الانتهاء من الغلق لشارع الجيزة.
loading...

ترشيحاتنا

موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل

تعرف على طريقة عمل الكابتشينو

أقوى تصريح لممثلة أوسكار ضد ترامب.. شبهته بهتلر والرايخ الثالث

ماسك طبيعي للبشرة الجافة في فصل الشتاء

الأهلي يطالب الجماهير بعدم الانسياق وراء السوشيال ميديا

هل يجوز ارتداء الملابس المصنوعة من جلد الخنزير.. علي جمعة يجيب.. فيديو

اقتلاع أشجار وأعمدة كهرباء وفيضانات.. الطقس السيئ يجتاح إيطاليا.. فيديو

السعودية تواجه كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 19 عامًا..اليوم

متصلة: كشفت خيانة جوزي مع واحدة بعد 21 سنة جواز

مجند ضحية التذكرة.. زملاؤه: تعدوا عليه بالضرب.. وشهود: قفز من القطار

المالية: 10.54 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الممتلكات في شهرين

المالية تبيع أجلي خزانة بـ17.75 مليار جنيه..اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

فيديو

شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي
طريقة عمل شوربة السي فود مع هالة فهمي
تعرف على طريقة عمل الكابتشينو
موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟