خبير مروري: غلق طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 إلى 80 بسبب الضباب

حذر الخبير المروري اللواء أحمد هشام من كثافة الشبورة على الطرق فيما أكد على انتشار عناصر شرطة المرور لتأمين الطرق مع بداية أسبوع العمل.



وأضاف هشام في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر أنه تم غلق طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80 في الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف، فيما استمرار غلق منزل محور سعد الدين الشاذلي نتيجة هبوط أرضي نتج عن كسر ماسورة مياه.



وتابع أنه تم الانتهاء من الغلق الجزئي لكوبري غمرة المعدني بسبب إصلاحات وأنه يعمل بكامل طاقته الآن وفيما تم الانتهاء من الغلق لشارع الجيزة.