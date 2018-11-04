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أخبار العالم

130 شركة فقط لا تكفي.. مصر وأوكرانيا تتفقان على مشاريع مشتركة وزيادة الاستثمارات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر ونائب رئيس الوزراء الاوكراني
على صالح
ركّزت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية الضوء على فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في والتي عقدت في العاصمة الأوكرانية كييف بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونائب رئيس الوزراء الأوكراني بافل روزينكو. 

وخلال الحدث، أكد روزينكو أن هناك روابط استراتيجية قوية ملزمة لمصر وبلده ، وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي يوم السبت. 

وأعرب كذلك عن حرص أوكرانيا على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ، حسبما جاء في البيان.. أكد 

وعلق نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن مصر هي واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لبلاده في مجالات الاستثمار، والتبادل التجاري، والسياحة ، والبحوث الزراعية والعلمية. 

وأضاف البيان أن اللجنة وافقت على زيادة الاستثمارات الأوكرانية في مصر في ظل وجود 130 شركة أوكرانية تعمل فقط في مصر، الأمر الذي لا يناسب العلاقات الاقتصادية الفريدة بين البلدين، وفقا للصحيفة.
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