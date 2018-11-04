شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات حية من تحليق دميه "ترامب الطفل" في الهواء من خلال بعض الاشخاص إحتجاجًا على قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مدينة سان دييغو الامريكية.



جدير بالذكر ان واشنطن تعيد فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعين حيويين بالنسبة لإيران وهما تصدير النفط والبنوك، في محاولة لإجبارها على الدخول في مفاوضات لوقف برامجها النووية والصاروخية الباليستية ودعمها لوكلاء في صراعات في أنحاء الشرق الأوسط.



لكن إدارة ترامب قالت إن ثماني دول مستوردة للنفط الإيراني سيسمح لها مؤقتا بمواصلة شرائه عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ. وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.