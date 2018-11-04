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محافظات

حوار مجتمعى بمركز إعلام نجع حمادى لمناقشة الآثار السلبية لـ الثأر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
يوسف رجب
ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة موسعة بمركز إعلام نجع حمادى، اليوم، الأحد، فى إطار تنفيذ برنامج المناهضة الثقافية والفنية للممارسات الثأرية، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، يحاضر فيها الدكتور محمود خضارى معله، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى الشحات، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب بقنا، والنائب محمد عبد العزيز الغول، عضو مجلس النواب، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ويدير الحوار المجتمعى الدكتور أحمد سعد جريو، عضو المجلس الأعلى للثقافة.

وقال أحمد سعد جريو، إن المبادرة تستهدف شباب القرى ذات الطابع الثأري بعدما أصبحت ثقافة الثأر متوارثة عبر الأجيال والعصور، من خلال تأجيج الصراعات التي يلعب فيها المنتفعون دورًا بارزًا من تجار السلاح والمخدرات، إلى جانب المرأة التي تعد أكثر الفئات حرصا على توريثها وانتقالها من جيل إلى جيل وهى المحرض والمشجع والدافع للشباب على ممارستها، بينما الشباب هم الضحايا لهذا الموروث الثقافي المتخلف، فهم إما جناة يعاقبون على جرائمهم في السجون، وإما هاربون من القانون، وإما مجني عليهم مقتولين.

وأوضح جريو أن المبادرة نفذت خلال شهر أكتوبر الماضى فى ثلاث فعاليات متنوعة بمركز فرشوط تناولت الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الثأر، وأن المجلس الأعلى للثقافة يسعى من خلال هذا البرنامج لتوعية الشباب بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية للممارسات الثأرية، من أجل القضاء على ثقافة الثأر التى تنتشر فى الصعيد.

وأضاف أن القرى التي ترتفع بها نسبة الخصومات الثأرية تتحول بالتقادم إلى بؤر إجرامية إن لم يتم استخدام العقل لنبذ العنف، وحامل الثأر مقتول الطموح ولن يفلح أحد أبناء هذه المجتمعات الثأرية في تحقيق حلمه في ظل البيئة الثأرية التي يعيش بداخلها.
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