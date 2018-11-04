إصابة 4 ممرضين بمستشفى دمنهور بحالة تسمم بعد تناولهم جبنا منتهي الصلاحية

أصيب 4 ممرضين بالمستشفى العام بدمنهور بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة جبن مثلثات منتهي الصلاحية ضمن الوجبات المنصرفة لهم من المستشفى، وتم استدعاء مورد الأغذية للتحقيق معه، والتحفظ على جميع عبوات الجبن المتواجدة بمخازن المستشفى.



تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة دمنهور من مستشفى الصدر بإصابة 4 من الممرضين العاملين بها بحالة تسمم غذائي، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من "أحمد. م"، 32 سنة، و"حسنى. ق"، 35 سنة، و"على. ق"، 26 سنة، و"وليد. ح"، 35 سنة، وجميعهم ممرضون بالمستشفى، بحالة قيء وإسهال، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في حينه وحالتهم مستقرة.



وبسؤال المصابين قرروا أنه عقب تناولهم جبن أبيض من علبة ضمن الوجبات المنصرفة لهم من المستشفى، فشعروا بحالة إعياء واتهموا مسئولى الأغذية ومتعهد التوريد بالتسبب في إصابتهم، وبسؤال مسئول الأغذية بالمستشفى "بسيونى. ح"، 52 سنة، مقيم سيدى عمر بدائرة القسم، قرر أن متعهد توريد الأغذية بالمستشفى المدعو "خالد. م"، 40 سنة، مقيم بمدينة دمنهور، وهو المسئول عن ذلك.



وبفحص الأغذية الخاصة بالعاملين بالمستشفى بمعرفة لجنة من إدارة شرطة التموين ومفتشي الأغذية والصحة، تبين وجود 18 علبة جبن ماركة "وايت لاند" كل منها تزن 80 جراما (من ضمنها العلبة التي تناولها المصابون)، وجميعها إنتاج 27/4/2017 صالحة لمدة عام تنتهي في 26/4/2018 عدا واحدة منها تنتهي في 2/4/2018، وتم التحفظ على جميع العبوات المشار إليها.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور (متعهد توريد المواد الغذائية للمستشفى)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتوريد تلك العبوات للمستشفى ضمن باقي الأغذية المتعاقد عليها بطريق الخطأ، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.