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أخبار البلد

خبير يطالب بإعلان شرم الشيخ مدينة عالمية للمؤتمرات والمعارض

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
أحمد مهران خبير صناعة
أحمد مهران خبير صناعة المعارض
طالب أحمد مهران، خبير صناعة المعارض باعلان شرم الشيخ مدينة عالمية للمؤتمرات والمعارض الدولية، لأنها تمتلك كل مقومات النجاح من بنية تحتية وامكانيات تكنولوجية وفنادق ومساحات تناسب كافة أنشطة المعارض المختلفة ومناخ ساحر طوال العام يساعد في جذب ملايين السياح.

وأضاف مهران، انه لابد من استغلال فرصة اقامة منتدي شباب العالم علي ارض مدينة شرم الشيخ واستضافة ٥٠٠٠الاف شاب من جميع دول العالم واعلان شرم الشيخ مدينة عالمية للمعارض والمؤتمرات، قائلا: "نحن لسنا أقل من الدول المحيطة بنا والتي نجحت ان تكون علي رأس الدول الرائدة في المعارض والمؤتمرات".

وأشار مهران إلى أن صناعة المعارض لم تعد رفاهية كما كان ينظر لها في الماضي حيث اصبحت صناعة مهمة وتساهم في جذب استثمارات جديدة كما أنها توفر الآلاف من فرص العمل وتعمل علي جذب ملايين السياح. 

وتابع احمد مهران ان امارة دبي استطاعت ان تصبح خلال ٢٠ عاما رائدة في مجالي المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط ونجحت في جذب اكثر من ١٠ ملايين سائح سنويا للمعارض والمؤتمرات التي تقام علي أراضيها.

وأكد مهران أن عدد المعارض التي تقام سنويا في دول العالم تتجاوز ٩ آلاف معرض في جميع القطاعات باستثمارات تتجاوز ٢ تريلون دولار كما أنها توفر الملايين من فرص العمل في القطاعات المختلفة.
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