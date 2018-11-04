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برلمان

نائب يطالب باستدعاء وزير الزراعة أمام البرلمان بسبب أزمة البطاطس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
البطاطس
البطاطس
فريدة محمد
‏أكد النائب عاصم عبد العزيز، مرشد عضو مجلس النواب أن أزمة نقص البطاطس ليس بسبب احتكارها ولكن السبب هو نقص المعروض، متهماً الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأنه أساء التصرف فى هذه الأزمة.

وطالب "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الزراعة باستدعاء الوزير الى لجنة الزراعة والرى، مؤكدًا أنه سوف يكشف جميع التفاصيل الخاصة بهذه الأزمة.

وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد إن أزمة البطاطس عالمية والموجود فى الثلاجات من البطاطس كميات لا تكفي الطلبات، فالمعروض أقل من الطلب، مشيرًا إلى أنه فى نفس الفترة من العام الماضي تم التخلص من كميات كبيرة من محصول البطاطس.

وأكد أنه مع بداية المحصول الجديد فى منتصف الشهر الجارى سوف تتوفر البطاطس ولكن ستكون هناك مشكلة فى التقاوى وهى مشكلة عالمية، مشيرا إلى أنه لا يوجد احتكار لسلعة البطاطس وكل ما تم ترويجه بوجود محتكرين للبطاطس كلام كذب فى كذب ولا أساس له على أرض الواقع، وكل الأزمة تتلخص فى أن المعروض من البطاطس أقل من الطلب لأننا فى نهاية موسم والكميات المخزنة بالثلاجات كانت قليلة.
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