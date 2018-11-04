نائب يطالب باستدعاء وزير الزراعة أمام البرلمان بسبب أزمة البطاطس

‏أكد النائب عاصم عبد العزيز، مرشد عضو مجلس النواب أن أزمة نقص البطاطس ليس بسبب احتكارها ولكن السبب هو نقص المعروض، متهماً الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأنه أساء التصرف فى هذه الأزمة.





وطالب "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الزراعة باستدعاء الوزير الى لجنة الزراعة والرى، مؤكدًا أنه سوف يكشف جميع التفاصيل الخاصة بهذه الأزمة.





وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد إن أزمة البطاطس عالمية والموجود فى الثلاجات من البطاطس كميات لا تكفي الطلبات، فالمعروض أقل من الطلب، مشيرًا إلى أنه فى نفس الفترة من العام الماضي تم التخلص من كميات كبيرة من محصول البطاطس.



