الأفروصيني يختتم دورته الثالثة بدار المدرعات وينظم جولة سياحية لضيوف المهرجان وسمير صبري يغني سكر حلوة الدنيا سكر بحضور عصام شرف.. فيديو وصور

الأفروصيني يختتم فعاليات دورته الثالثة بدار المدرعات بحضور عصام شرف وسمير صبري

رئيس مهرجان الأفروصيني تندد بحادث المنيا الإرهابي في في حفل الختام

سمير صبري يشكر القائمين على الأفروصيني ويغني "سكر حلوة الدنيا سكر"

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية





أقيم بدار المدرعات التابعة للقوات المسلحة حفل ختام مهرجان الفنون والفولكلور الأفروصيني في دورته الثالثة، برئاسة الدكتورة سهير عبدالقادر، وحضر حفل الختام الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وشى يوه وين المستشار الثقافي الصيني في القاهرة، والدكتورة عزة خليل، وكيل وزارة السياحة، والفنان سمير صبري، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج عمرو عابدين، وعدد من الفنانين والمسئولين.





وقدمت الحفل الإعلامية فيفيان صبري، وشاركت فرق الباليه الوطني من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومركز أوبرا "زيجيانج وو" الصين، وبوكسمانا من جنوب أفريقيا، ودوبل بي من نيجيريا، واكيوي دولار التراثية الثقافية نيجيريا، وميلتنج ايدج باند من الكاميرون، ونابا الوطنية من الكونغو، ودي تو كريتون من بتسوانا، والشمس الذهبية من الجزائر، والوردة الجزائرية، ومجموعة عيساوة النسيم المغربية الفلكلورية، والفالوجا للفنون الشعبية من فلسطين، وكورال عباد الشمس من فلسطين.. ومن مصر شاركت فرقة توشكى للفنون وفريق مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.





قالت سهير عبد القادر، رئيس المهرجان، في كلمتها إنها لا تستطيع أن تبدأ حفل الختام دون التنديد بالإرهاب الخسيس الذي مازال يستهدف المستضعفين والأبرياء لأنه لم يستطع أن يستهدف الدولة القوية وقواتها من الشرطة وجيشها الباسل الذي تصدي لهم بكل حزم واليوم تعود خفافيش الظلام لتهاجم إخواننا في المنيا أثناء زيارتهم لدير الأنبا وما زلنا علي عهدنا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في التصدي للإرهاب الخسيس ثم طلبت من الحضور الوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء الإرهاب.





وتابعت "عبدالقادر" مرحبة بالحضور متحدثة عن حالة الحب التي غلفت المهرجان الذي استمر علي مدار سبعة أيام بمشاركة فرق وأفلام من 25 دولة، وقامت بتكريم شين بي ون المستشار الثقافي الصيني لدوره في تعزيز التعاون بين مصر والصين.





من جانبه قام الفنان ياسر جعيصة والمسئولون عن الفنون التشكيلية بالمهرجان بتسليم شهادات التكريم إلى المشاركين في هذه الدورة، بينما قام الفنان سامح يسري بتسليم شهادة تكريم لمخرجة الفيلم السعودي المشارك في المهرجان وتلا ذلك استعراضات بعض الفرق المشاركة وهي فرقة الفالوجا من فلسطين التي قام رئيس الوزراء عصام شرف بتسليمها شهادة تكريم المهرجان.





وقدمت فرقة بيكو سمانا من جنوب أفريقيا عدة استعراضات وسلمتهم شهادات التكريم السفيرة مني عمر سفير مصر السابق في جنوب أفريقيا، وقدمت الفرقة المغربية استعراضا وسلمهم شهادات التكريم المخرج عمرو عابدين، بعدها قدمت فرقة الشمس الذهبية استعراضا وقاموا بتكريم سهير عبد القادر وتسليمها شهادة من الجزائر، ثم قدمت فرقة اكيوي دولار من نيجيريا استعراضا قبل أن يسلمهم اللواء أحمد حمدي شهادات التكريم، وقدم عدد من أعضاء مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة عدة فقرات بدأت بالشقيقتين جودي ومرين محسن بالغناء والعزف ثم هديل ماجد ومينا أشرف بالغناء والعزف أيضا.





وقدمت هديل ماجد فقرة غنائية مع فرقة الفالوجا الفلسطينية، بعد ذلك قدمت الفرقة الصينية عرضين قبل أن تقدم لهم الدكتور حنان منيب شهادات التكريم، ثم قدم اوركسترا وزارة الشباب والرياضة فقرة موسيقية قبل ان تكرمهم السيدة عزة خليل وكيل وزارة السياحة، وبعد ذلك قدم فريق مؤسسة اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة أغنيه رقم صحيح من تأليف أمير طعيمة وقامت سهير عبد القادر بتسليمهم شهادات تكريم، ثم قدمت فرقة الكونغو فقرة استعراضية، ثم صعدت كل الفرق لالتقاط الصور التذكارية.





من جانبه قدّم الفنان سمير صبري التحية خلال كلمته للقائمين علي مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وعلي رأسهم سهير عبد القادر، رئيس المهرجان، التي تصنع المعجزات دائمًا بالإرادة والتحدي والقوة.. وسلَّم "صبري" شهادات تكريم المهرجان لفريق مدارس مصر للغات لذوي القدرات الخاصة، ثم غنّي معهم على خشبة المسرح أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر".





وعقب حفل الختام بدار المدرعات التابع للقوات المسلحة، نظّم مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني الذي تشارك فيه فرق من 25 دولة حول العالم جولة ترفيهية لضيوف المهرجان للتعرف على معالم مصر السياحية، وذلك في إطار الاهتمام بتنشيط السياحة.





وتضمّنت الجولة زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول وبعض المناطق السياحية الأخرى، وأعرب الضيوف من دول الصين والمغرب والجزائر وفلسطين.. وآخرين عن مدى سعادتهم لزيارة تلك الأماكن حيث إن كثيرًا منهم يزورونها لأول مرة كما عبر كل منهم عن سعادته لتواجده بمصر ومشاركته بالمهرجان.





يُذكر أن صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، قد نظم مهرجان "الفنون والفلكلور الأفروصينى" فى دورته الثالثة وذلك تحت شعار "100 سنة مانديلا"، تخليدًا لذكرى الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، في الفترة من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر، برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.



