ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مشروع قانون دنماركي بإلزام الخوذة لقائدي الدراجات النارية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
أ ش أ
قدمت الحكومة الدنماركية اقتراحا يقضي بجعل ارتداء "الخوذات" من جانب راكبي الدراجات النارية والبخارية إلزامية.

وطرح وزيرا النقل والصحة بالدنمارك الاقتراح هذا الأسبوع الذي يلغي أي استثناءات في ارتداء الخوذات.

وأشار موقع (لوكال) الإخباري إلى أن القوانين الحالية تتيح للمواطنين قيادة الدراجات النارية بدون "خوذة" إذا ما حصلوا على تقرير طبي أو لديهم سبب شرعي غير طبي مثل ارتداء عمامة.

وقال وزير النقل إن التغيير المقترح يأتي لصالح راكبي الدراجات، وإذا ما تم تمرير اقتراح الحكومة فإنه سيسري اعتبارا من أول يناير القادم.
loading...

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع.. فيديو

على غرار رئيس المجلس.. نواب يطالبون بتخصيص معاش لهم.. ويؤكدون: الانشغال بالعمل النيابي بعيدا عن عملنا الخاص يؤثر علينا.. ومقترح بمكافأة نهاية خدمة

المصري: لا نعلم ملعب مباراة بيراميدز حتى الآن ومتمسكون بقرارنا

طريقة عمل شوربة السي فود مع هالة فهمي

رامي عياش يحيي حفل الموسيقى العربية.. اليوم

برلمانية: مشروع حظر النقاب ضد حرية المرأة

الطقس السيئ يتسبب في تعليق الدراسة بجامعات ومدارس بالسعودية.. فيديو

هدايا مجنونة لزوجك في عيد الحب

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

حكم حضور الحائض غسل الميت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
المرور: إغلاق طريق مصر إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80
تمارين رياضية للوقاية من سرطان الثدي.. فيديو
شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي
المرور: استمرار غلق منزل محور سعد الدين الشاذلي وسيولة بـ 26 يوليو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟