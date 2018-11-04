مشروع قانون دنماركي بإلزام الخوذة لقائدي الدراجات النارية



وقال وزير النقل إن التغيير المقترح يأتي لصالح راكبي الدراجات، وإذا ما تم تمرير اقتراح الحكومة فإنه سيسري اعتبارا من أول يناير القادم.

قدمت الحكومة الدنماركية اقتراحا يقضي بجعل ارتداء "الخوذات" من جانب راكبي الدراجات النارية والبخارية إلزامية.وطرح وزيرا النقل والصحة بالدنمارك الاقتراح هذا الأسبوع الذي يلغي أي استثناءات في ارتداء الخوذات.وأشار موقع (لوكال) الإخباري إلى أن القوانين الحالية تتيح للمواطنين قيادة الدراجات النارية بدون "خوذة" إذا ما حصلوا على تقرير طبي أو لديهم سبب شرعي غير طبي مثل ارتداء عمامة.