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مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية.. صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:00 ص
مستقبل وطن ينظم دورة
مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في التنمية البشرية
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
نظم يوسف رشدان، أمين قسم مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، دورة تدريبية لعدد من الشباب بدائرة القسم فى مجال تنمية الموارد البشرية والتى تستهدف رفع القدرات الشخصية للمتدربين بهدف تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل. 

واستمرت الدورة 3 أيام وقد حضر الدورة ما يقرب من 100 شاب وفتاة، تم تدريبهم على أيد متخصصين فى التنمية البشرية، من أجل تأهيلهم ورفع قدراتهم فى العديد من المجالات، وفى نهاية الدورة تم توزيع شهادات لاجتياز الدورة باسم حزب مستقبل وطن.

يذكر أن حزب مستقبل بالقاهرة يقوم بعدد من الأنشطة الخدمية والاجتماعية بتجميع أماناته على مستوى المحافظة، وذلك لرفع كفاءة وقدرات الشباب وللمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من أجل بناء واستقرار الوطن.
مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية.. صور
مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية.. صور
مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية.. صور
مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية.. صور
مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية.. صور
مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية.. صور
مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية.. صور
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