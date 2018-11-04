مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية بمصر الجديدة في مجال التنمية البشرية.. صور

نظم يوسف رشدان، أمين قسم مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، دورة تدريبية لعدد من الشباب بدائرة القسم فى مجال تنمية الموارد البشرية والتى تستهدف رفع القدرات الشخصية للمتدربين بهدف تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.





واستمرت الدورة 3 أيام وقد حضر الدورة ما يقرب من 100 شاب وفتاة، تم تدريبهم على أيد متخصصين فى التنمية البشرية، من أجل تأهيلهم ورفع قدراتهم فى العديد من المجالات، وفى نهاية الدورة تم توزيع شهادات لاجتياز الدورة باسم حزب مستقبل وطن.



