قبل 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ.. كواليس خطة الاتحاد الأوروبي للتحايل على العقوبات الأمريكية.. وسيناريوهات إيران لإدارة الأزمة.. وتساؤلات مثيرة: هل تلعب الصين وروسيا دور المنقذ؟

معظم شركاء إيران التجاريين غير مستعدين للمخاطرة

خطة الاتحاد الأوروبي لن تنقذ إيران من الفاتورة الأمريكية باهظة التكلفة

طهران تتطلع شرقا لإقامة علاقات جديدة مع روسيا والصين

تدخل العقوبات الأمريكية الصارمة الجديدة والتي تستهدف قطاع النفط الإيراني، حيز التنفيذ يوم غدٍ، الاثنين، وسط ترقب عالمي وحذر في طهران، وبوادر حرب تنذر بالاشتعال، بعدما استجاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بقوة وتهديدات عاصفة من كلا الجانبين.وتضرب العقوبات الأمريكية الجديدة إيران في مقتل، إذ تعتمد بشكل كبير على صادراتها من النفط، والعقوبات المتجددة، إذا كانت فعالة، ستحدث نزيفا كبيرا للاقتصاد الايراني.واقترح الاتحاد الأوروبي دعم الشركات التي تتاجر مع إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة، ولكن هل ستواجه هذه الشركات خطر التعرض لعقوبات ثانوية تحد من قدرتها على التجارة مع الولايات المتحدة؟ هو السؤال الذي يبقى مفتوحا، ويمكن استطلاع التنبؤ بإجاباته في السطور التالية، والتي تكشف كيف ستدور الأزمة بعد العقوبات الأمريكية.وتفرض أمريكا عقوبات ضد طهران بسبب ما أثارته من غضب لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى وصفه الاتفاق النووي بأنه صفقة مروعة، ما دفع الولايات المتحدة للخروج من اتفاقية متعددة الأطراف تم التوصل إليها مع إيران في عام 2015، والتي بموجبها تم وضع ضوابط صارمة على برنامج إيران النووي مقابل رفع نطاق واسع العقوبات.ونتيجة لذلك، فإن العقوبات التي رفعتها الولايات المتحدة وغيرها في عام 2016 يتم الآن فرضها من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة.لكن دولا أخرى، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، تعتقد أن إيران تحتفظ بجزءها من الصفقة المتعلقة بالاتفاق النووي، وقد أوضحت نيتها في عدم متابعة تقدم أمريكا.وتعتبر هذه هي هيمنة الولايات المتحدة على التجارة العالمية، حتى إن الإعلان عن تجدد العقوبات كان كافيًا لإطلاق موجة من الشركات الدولية التي تسحب استثماراتها من إيران، وكانت صادراتها من النفط الخام تتراجع.وتستبعد أحدث الإجراءات الأمريكية أي شركة تتاجر مع إيران من القيام بأعمال في الولايات المتحدة.بالإضافة إلى ذلك، فإنه في ظل العقوبات الثانوية بعيدة المدى، فإن أي شركة أمريكية تواجه عقوبة إذا كانت تتعامل مع شركة تتعامل مع إيران.وسيتم فرض العقوبات على القطاع المصرفي يوم الاثنين، كمرحلة ثانية، بعد تلك التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس، حين قاومت طهران بفرض تدابير على عدد من الصناعات بما في ذلك التجارة في الذهب والمعادن النفيسة وقطاع السيارات.وقد أوضحت الولايات المتحدة أنها تريد في نهاية المطاف قطع تجارة النفط الإيرانية بالكامل، لكنها سمحت لثمانية بلدان بالحفاظ على الواردات كتنازل مؤقت لمنحها الوقت الكافي لخفض الواردات. حلفاء الولايات المتحدة مثل إيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي من بين ثمانية، وتقارير "أسوشيتد برس".ومن أجل السماح للشركات بالتجارة مع إيران وعدم فرض عقوبات صارمة من قبل الولايات المتحدة، يخطط الاتحاد الأوروبي لتطبيق آلية للدفع، من خلال شركة ذات أغراض خاصة تمكن هذه الشركات من تجنب سطوة النظام المالي الأمريكي.ومثل بنك، فإن شركة SPV المقترح وجودها من قبل الاتحاد الأوروبي ستتعامل مع المعاملات بين إيران والشركات التي تتعامل معها، وتجنب المدفوعات المباشرة من وإلى إيران.إذن عندما تصدر إيران النفط إلى دولة في الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة من البلد المتلقي ستدفع إلى SPV، ويمكن لإيران بعد ذلك استخدام الدفع كائتمان لشراء سلع من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي من خلال SPV أيضا.كما قام الاتحاد الأوروبي بتحديث نظام أساسي - يسمى تمثال حظر - يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي باسترداد تعويضات من العقوبات الأمريكية.وحتى مع تطبيق خطة الاتحاد الأوروبي، فإن تكاليف القيام بأي أعمال مرتبطة بإيران يمكن أن تظل مرتفعة للغاية بالنسبة للعديد من الشركات.فعلى سبيل المثال، حتى لو كان وسيط الشحن يقوم بشراء النفط من خلال آلية SPV، فإن الشركة التي تؤمن الشحن قد لا تزال تواجه خطر العقوبات الثانوية والخسارة المحتملة لجميع أعمالها في الولايات المتحدة.ولذا فإن الاقتصاد الإيراني لا يعتمد بشكل مباشر على النظام المالي الأمريكي، كما يقول خبير العقوبات وكبير الباحثين في جامعة كولومبيا، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الإخباري.وأضاف الخبير الاقتصادي أن القضية هي أن معظم شركاء إيران التجاريين الأوسع نطاقًا قد يلجأون إلى ما يؤثر على استعدادهم للمخاطرة بالتفاوض مع الولايات المتحدة للقيام بأعمال تجارية مع إيران.وتواجه مشكلة أخرى آلية التحايل الأوروبية على العقوبات الأمريكية، وهي أن المنتج المستخدم في SPV للتجارة مع إيران قد ينتهك أيضًا بعقوبات ثانوية، كما يقول ليه هانسون، رئيس التجارة الدولية والأمن القومي في ريد سميث.والذي حذر من أنه "ستكون هناك إشكاليات على مستوى المعاملة نفسها".وكانت الولايات المتحدة أصرت على خفض الصادرات الإيرانية للنفط إلى الصفر، لكن هذا يبدو مستبعدًا لأنه سيزيد سعر النفط، كما يقول سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية في جامعة برمنجهام.وبالإضافة إلى الدول المسموح لها بمواصلة شراء النفط الإيراني، فإن دعم الصين، الشريك التجاري الأكبر لإيران، قد يكون حاسما أيضا.ويشار إلى أن آخر مرة فرضت أمريكا عقوبات دولية على صناعة ايران النفطية بين عامي 2010 و2016، حين انخفضت صادرات إيران بمقدار النصف تقريبا.ولا شك أن الصادرات ستتأثر هذه المرة أيضًا، ولكن من الواضح أيضًا أن إيران وشركائها التجاريين المتبقين سيعملون بجد للحفاظ على الروابط التجارية.وقال إيلي جيرانمايه، كبير زملاء السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وفقا لتقرير "بي بي سي": "لا تخافوا من مدى ألم تلك العقوبات"، مضيفا أن إيران نجت من عدة جولات من العقوبات من قبل.وسيضطر الإيرانيون إلى إيجاد طرق مبتكرة لبيع النفط، معتمدين على سنوات خبرتهم في الحياة تحت العقوبات السابقة.ولسد الفراغ الذي قد يخلفه الاستثمار الأوروبي المفقود، سوف تتطلع إيران شرقا لإقامة علاقات جديدة مع روسيا والصين.