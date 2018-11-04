غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.. غضب برلمانى من مشروع قانون حظر النقاب فى الأماكن العامة.. ليلى أحمد: الدستور كفل حرية العبادة.. عبلة الهوارى: يسبب احتقانا فى المجتمع المصرى

مقدمة مشروع القانون: مضاعفة الغرامة حالة العودة أو تكرار ارتدائه

نائبة: مشروع حظر النقاب ضد حرية المرأة

برلمانية: المرأة المصرية تلبس ما تشاء طالما لا تؤذي أحدا

النقاب أصبح من أبرز القضايا الشائكة فى المجتمع، والتى ثار جدل حولها خلال الفترة الأخيرة، نظرا لاتخاذه طابعا دينيا، إلا أن الرافضين لارتداء النقاب والمطالبين بحظره يعتبرون أنه أصبح ستارا يتم التخفى فيه من خلاله لتنفيذ عمليات إرهابية.





ووسط هذا الصخب الذى صاحب الجدل حول ارتداء النقاب، أعلنت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن تقدمها بمشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.

وأكد عدد من نواب البرلمان أن هذا القانون "ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف"، فيما رفض البعض الآخر مشروع القانون معتبرين أنه لا داعي له، حيث إن مصر تعتبر دولة ديمقراطية عريقة، والمرأة المصرية لها كامل الحرية الشخصية فى ارتداء ما تراه مناسبا لها.ويحدد مشروع القانون فى إحدى مواده تعريف النقاب كالتالي: "هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أى غطاء يوضع على الوجه، ويخفي ملامحه، وقد تظهر منه العينان".كما يحدد أيضا عقوبة ضد كل من يرتدى النقاب فى الأماكن العامة بتوقيع غرامة عليه لا تقل عن ألف جنيه، وفى حالة العودة أو التكرار تتم مضاعفة الغرامة.كما حدد الأماكن العامة التى يحظر فيها ارتداء النقاب، وهى المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.وتعليقا على مشروع القانون، رفضت النائب ليلى أحمد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون حظر النقاب، المقدم من النائبة غادة عجمى، مؤكدة أن هذا المشروع ضد حرية المرأة فى ظل دولة قائمة على الديمقراطية.وقالت "أحمد" لـ "صدى البلد"، إن الدول المتقدمة لا تقوم بحظر ارتداء النقاب، كما أن مصر دولة تحتوي جميع أفراد المجتمع بأكمله على مدار العصور، خاصة أن التفرقة بين الأشخاص تؤدي إلى زعزعة الدولة وانتهاك حرية المرأة.وأكدت النائبة أن النقاب ليس دليلا على الهوية الإرهابية، خاصة فى ظل وجود سيدات لا يرتدين الحجاب وهن فى الأصل إرهابيات، مشيرة إلى أن الدستور كفل حرية العبادة، وبالتالى لا يمكن أن يكون هناك قانون واحد يحظرها.وطالبت عضو مجلس النواب، بالتفكير فى كيفية توجيه الخطاب الدينى بالطريقة الصحيحة، فضلا عن تثقيف الجيل القادم، قائلة: "علينا أن نتقبل بعضنا البعض حتى نستطيع أن ننهض بالدولة المصرية".واتفقت معها فى هذا الرأى النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، والتى رفضت مشروع القانون، مشيرة إلى أن النقاب مثله مثل أى ملبس آخر، وعليه للمرأة الحرية الكاملة فى ارتدائه.وقالت "الهوارى"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الدستور المصري كفل حرية المرأة، مؤكدة أنه "إذا تمت الموافقة على هذا المشروع سوف يسبب الاحتقان والاحتجاجات داخل الجامعات المصرية والنوادى، خصوصا محافظات الصعيد لأنهم أصحاب منهج".وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة تلبس ما تشاء طالما لا تؤذي أحدا، مؤكدة أن "هناك سيدات وفتيات يرتدين ملابس فاضحة لا تليق بالذوق العام، هن أولى أن نضع لهم قانون يحظر ارتداءهن لهذه الملابس".