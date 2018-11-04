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اقتصاد

سعر العملات في مصر اليوم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:39 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علياء فوزى
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه،استقرارا، اليوم الأحد 4-11-2018 وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8401 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.3345 جنيه للشراء،و20.4873 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.2646 جنيه للشراء، و23.3957 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.9337 جنيه للشراء، و18.0328 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9125 جنيه للشراء، و 16.0001 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.5742 جنيه للشراء، و2.5886 جنيه للبيع.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم، استقرارا فى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.

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