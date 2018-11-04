تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد» اليوم، الأحد، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 29 - الصغرى 17، علمًا بأن درجات الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتنخفض على مستوى درجات الحرارة العظمي مع ثبوت الصغرى، وتسجل يوم الاثنين 27 درجة للعظمى، والثلاثاء والأربعاء 28 للكبرى، والخميس والجمعة تسجل 27 درجة.



الإسكندرية: العظمى 27– الصغرى 20، والاثنين 26 للعظمى، و 19 للصغرى، والثلاثاء 26/18، والاربعاء 25/18 ، والخميس والجمعة 24/18.



مطروح: العظمى 26- الصغرى 18، والاثنين والثلاثاء والاربعاء 25/17، والخميس والجمعة 24/17.



الغردقة: العظمى 29، والصغرى 19، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



شرم الشيخ: العظمى 28، والصغرى 21، وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



أسيوط: العظمى 31، والصغرى 15، وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



كفر الشيخ: العظمى 28، والصغرى 18، علما بأن وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



أسوان: العظمى 32، والصغرى 17، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة ثابتة حتى نهاية الأسبوع.

