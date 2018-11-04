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مرأة

حضري فاهيتا الدجاج بمذاق المطاعم فى دقيقتين

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:53 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حضري فى دقائق معدودة فاهيتا الدجاج بطعم ومذاق مختلف على طريقة الشيف إلهام فتحى.

والمقادير لتحضير فاهيتا الدجاج هي:

400 ج مشروم
فلفل أخضر
½ كيلو صدور دجاج
بصلة
1 كوسة حجم كبير
بهارات شاورما - بهارات دجاج – ملح – فلفل اسود
3 أرغفة خبز صاج
3 ملعقة صغيرة زيت نباتي

طريقة التحضير
فى إناء على النار قطعى الدجاج والخضار شرائح وضعى الزيت واقلى البصل حتى يتحول للون الذهبى.

ضيفى الفلفل بالوانه والكوسة والمشروم وارفعى خليط الخضراوات جانبا.

فى نفس المقلاة على النار ضعى الدجاج والبهارات والخضار وقلبى المزيج معا ثم ارفعيهم من على النار.

قسمى كل رغيف صاج الى 4 ارباع وضعى كمية من الحشو منتصف كل ربع ثم لفيه مثل الاسطوانة.

بعد حشو الخبز حمرى وجه فى الفرن.
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