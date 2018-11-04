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الأرصاد تعلن عن موعد سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:53 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية منتشرة على جميع المحاور خاصًة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، موضحًا أنه مازالت هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم الأحد، أن انتشار الشبورة يرجع إلى زيادة نسب الرطوبة بالغلاف الجوى،لافتًا إلى أنه انخفضت الحرارة اليوم 3 درجات مئوية وستستمر فى الانخفاض.

ونفى رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحرى خلال اليومين القادمين، منوهًا إلى أنه من المتوقع سقوط الأمطار بدايًة من يوم الثلاثاء على الوجه البحرى والقاهرة.

وتابع: "شرم الشيخ من أجمل أجواء العالم خلال الايام القادمة وحتى انتهاء منتدى شباب العالم".
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