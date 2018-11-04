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حوادث

السيطرة على حريق بمحلات تجارية أمام محكمة قويسنا بالمنوفية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
محمد امين
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة قويسنا من السيطرة على حريق شب بكافتيريا ومحلين تجاريين بجوارها أمام محكمة قويسنا الابتدائية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بنشوب حريق بكافتيريا ومحلين تجاريين ملاصقين لها في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحري حول الواقعة لمعرفة سبب الحريق.
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