السيطرة على حريق بمحلات تجارية أمام محكمة قويسنا بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة قويسنا من السيطرة على حريق شب بكافتيريا ومحلين تجاريين بجوارها أمام محكمة قويسنا الابتدائية.



تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بنشوب حريق بكافتيريا ومحلين تجاريين ملاصقين لها في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحري حول الواقعة لمعرفة سبب الحريق.