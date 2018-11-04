صحف السعودية: مصر تودع شهداء المنيا.. والسيسي يطلق منتدى شباب العالم ويخاطب نادية مراد: سنطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش.. السعوديون ثابتون وأعداء المملكة يتضعضعون.. العقوبات تضرب إيران في الصميم

الشرق الأوسط: السيسي يطلق «منتدى شباب العالم» منددًا بالتمييز الديني والعنصرية

عكاظ: السعوديون اثبتوا أنهم على قلب رجل واحد

اليوم: المشهد الأخير في مسرحية تصدير الثورة الإيرانية





ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد الموافق 4 نوفمبر على عدد من الملفات والقضايا على مستوى الشأن العربي والإقليمي والدولي، تناولت تفاصيلها بإلقاء الضوء والتناول التحليلي.





وفي طليعة الجولة في صحف المملكة لصباح اليوم الأحد، نطالع أبرزها حدثين مهمين في مصر أولهما تشييع شهداء حادث المنيا الارهابي، وثانيهما انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم والذي افتتحه أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ بمشاركة نحو 500 شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم.





وفي تناول الموضوعين يبرز التأكيد على أن الإرهاب الأسود لن يثني المصريين عن عزمهم او يلين اصرارهم للتطلع إلى المستقبل المشرق.





وفي ذلك ما عرضته صحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم من تقرير تحت عنوان "مصر تودع شهداءها، ذكرت الصحيفة: "وسط إجراءات أمنية مشددة، شيعت مصر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط لدى عودتها من دير في صحراء محافظة المنيا، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نعى ضحايا الهجوم، عزم بلاده مواصلة جهود مكافحة الإرهاب وملاحقة الجناة.





وبدأت في كنيسة الأمير تادرس الشطبي في المنيا صلوات الجنازة على جثامين الحادث الإرهابي الذي وقع أمس (الجمعة) بالقرب من دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بمركز مغاغة، بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بمحافظة المنيا وأسر الضحايا وجمع كبير من الأهالي.





ونقل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص تعزيات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قدمها في اتصال هاتفي أمس بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما نقل تعزيات البابا تواضروس الثاني لأسر الضحايا، الذي تابع الحادث منذ اللحظات الأولى من وقوعه.





من جانبه، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الأحداث الإرهابية التي تصيب المسيحيين، لا تصيبهم هم فقط ولكنها تصيب المجتمع المصري بأكمله، مشددا على أن أثمن ما نملكه «هو وحدتنا وتماسكنا».





وقال البابا تواضروس الثاني، في كلمة مسجلة تعليقا على الهجوم الإرهابي، إن «مثل هذه الأحداث تزيدنا صلابة ونحن نصلي من أجل الشهداء ومن أجل المصابين ومن أجل سلام بلادنا، ونصلي أيضا من أجل المعتدين لأنهم في غيبوبة، مشددا على أن ما يسببونه من حزن وألم داخل مجتمعنا المصري لن يحقق شيئا على الإطلاق».





ووجه البابا تواضروس الثاني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصاله الهاتفي، وطلبه نقل تعازيه لكل أسر الضحايا والمصابين، مؤكدا ثقته في جهود كل المسؤولين بالدولة.





وأكد بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أن مصر بتماسكها وقوتها سوف تهزم هذا الإرهاب لأننا أهل خير ونسعى إلى كل الخير ولا نبغي الشر لأحد.





وانتشرت قوات أمنية بكثافة في موقع الحادث بالقرب من الدير، وشوهدت سيارة رباعية الدفع متفحمة على الجانب المقابل من الطريق، أوضح بعض الشهود أنها كانت تحوي أسلحة وذخائر وفيها مجموعة أفراد يرتدون الجلباب الأبيض، وقد اعترضها بعض الأهالي وسلموا اثنين من ركابها إلى قوات الأمن.





وفي تقرير آخر، سلطت الصحيفة الضوء الى ارض السلام، حيث انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم بمشاركة ممثلين من 160 دولة، وتحت عنوان "السيسي يطلق «منتدى شباب العالم» منددًا بالتمييز الديني والعنصرية" ذكرت الصحيفة: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق أمس، الدورة الثانية لـ«منتدى شباب العالم» المقام في مدينة شرم الشيخ.





وركزت على كلمته لإعلان بدء فعاليات المنتدى الذي يحظى بمشاركة 5 آلاف شخص، ندد الرئيس بـ«التمييز الديني والعنصرية» داعيًا دول العالم والمؤسسات الدولية لتكثيف التعاون في ما بينها للتصدي للجرائم الإرهابية وإدانتها.





وفي وسط حشد من المشاركين الشباب وكبار رجال الدولة في مصر، وعدد من السفراء وممثلي الدول المختلفة، انطلقت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي تستضيفه للمرة الثانية مدينة شرم السياحية بمحافظة جنوب سيناء، وقرر السيسي العام الماضي، أن يعقد المنتدى بشكل سنوي.





وخلال كلمة الرئيس، أمس، خاطب الفتاة الإيزيدية نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام للعام الجاري: «إن مصر ترفض التمييز والعنصرية، وستطالب العالم بالاعتراف بالجرائم التي (نفذها داعش) وكل التنظيمات المتطرفة في العالم... وأقول لكِ يا نادية: سنجعل أول مطالبة من مصر، ونحن أول من يرفض التطرف والتمييز والعنصرية كما رفضناه سابقًا».





وكانت مراد قد دعت خلال كلمتها إلى «دعم ضحايا الإرهاب والاعتراف بالجرائم والمعاناة التي كابدوها بشكل يساعدهم على التخلص من آثارها، والعودة لحياتهم الطبيعية».





وذكّر السيسي بتحرك المصريين إبان «ثورة 30 يونيو 2013» لإسقاط حكم جماعة الإخوان، وقال إن «المصريين تحركوا سابقًا بالملايين حتى يقولوا (لا) للتمييز الديني».





وخلال جلسة الافتتاح تحدثت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب جياثما ويكراماناياكي، مشيدة بالمنتدى وهدفه من «لقاء شباب العالم من الجنسيات المختلفة للتحاور والتشاور وتبادل الخبرات والأفكار».





وعدّت ويكراماناياكي، أن «مثل هذه المناقشات تسهم في نقل أفكار الشباب إلى زعماء العالم، وتفتح لهم المجال أمام مشاركتهم في المشروعات التنموية؛ بما يسهم في تطوير الحياة للشعوب»، مؤكدة أن «أفكار الشباب لن يكون لها واقع دون المشاركة الفاعلة في مثل هذه المنتديات والمنصات العالمية، وأن الفرصة متاحة الآن لمشاركة الشباب في بناء مجتمعاتهم والرقي بها».





ولفتت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلق أخيرًا استراتيجية الأمم المتحدة للشباب (2030)، مؤكدة أن «أفضل استثمار في أي بلد هو في شبابها».









كما شهد المؤتمر الذي تعتمد جلساته على فكرة مستوحاة من كتاب «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» للمفكر المصري الراحل ميلاد حنا، كلمة لنجل المفكر القبطي الراحل الذي كان معنيًا بقضايا المواطنة والتعايش ونبذ التطرف.





وقبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التقى الرئيس السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والوفد المرافق له، على هامش المنتدى، وتركز اللقاء حول المصالحة، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني.





وأكد السيسي مجددًا «ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية المرتكز على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».





ولفت الرئيس، في اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، إلى حرص القاهرة على دعم التحرك الفلسطيني الساعي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتسوية القضية وفق حلول عادلة وشاملة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية، وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصف والجهود





واعرب الرئيس الفلسطيني أعرب عن «تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية»، مشيدًا بدورها التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.









وإلى الشأن السعودي، قالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (أعداء يتضعضعون.. وسعوديون ثابتون): مع كل الصخب المثار حول حادثة وفاة المواطن جمال خاشقجي، وسيل الفبركات المنهمر الذي يحاول النيل من سمعة السعوديين وشيطنتهم، يستمر العزم السعودي في استجلاء الحقيقة والكشف عن ملابسات القضية في إطارها الجنائي، عبر التحقيقات التي تقودها النيابة العامة مع المشتبه بهم، غير آبه بالأخبار الكاذبة والتحليلات التي يقدمها البعض كحقائق ومعلومات، تاركًا الكلمة الفصل لنتائج التحقيقات والقضاء السعودي.





واضافت : يبدو أن المتصيدين في الماء العكر لم يدركوا بعد أن حالة الثقة الكبيرة في محافظة الدلم تتكرر في كل المحافظات السعودية ومراكزها وقراها. وفي كل مناسبة أو حدث يثبت السعوديون أنهم على قلب رجل واحد، متكاتفين ومتوحدين لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.





والى الشأن الاقليمي، قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "المدافعون عن إيران": مع بدء تطبيق الشريحة الثانية من العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني غدًا الاثنين تكون إدارة الرئيس دونالد ترمب قد أوفت بوعدها بتصحيح الخطأ الكارثي الذي ارتكبه سلفه باراك أوباما بالتوقيع على تلك الصيغة الهشة للاتفاق النووي مع إيران.





ورأت أن المرحلة الجديدة من العقوبات التي وصفت بأنها الأقوى في التاريخ تعني منع جميع الدول والشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال واصلت شراء النفط الإيراني والتعامل مع المصارف الإيرانية، وهو الإجراء الذي من شأنه حرمان نظام الملالي من عائدات استخدمها في صناعة الموت ونشر الدمار في العالم بدلًا من توجيهها لمشروعات التنمية في بلاده وإنقاذ اقتصاده المنهار الأمر الذي انعكس سلبًا على المجتمع الإيراني الذي يرزح نحو 60 بالمئة من أفراده تحت خط الفقر.





وأضافت: كما هو متوقع وقُبيل موعد سريان العقوبات الجديدة تسابقت دول أوروبية إلى رمي مشاعل الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان خلف أظهرها، وسارعت إلى التنديد بالعقوبات الأميركية التي تحرم شركاتها من عائدات تلك الصفقات التي قدمتها إيران مكافأة لها على بلائها في إقناع أوباما على التوقيع على اتفاق يمنح طهران الضوء الأخضر لمواصلة خططها التوسعية للهيمنة على المنطقة ومشروعاتها لتمويل الإرهاب وتطوير قدراتها العسكرية.





وخلصت إلى القول: إن السقطة الأخلاقية التي وقعت فيها هذه الأطراف تتجاوز حدود المعقول فلم يكن أحد يتخيل أن المصالح التجارية تنسي من نصّبوا أنفسهم رعاةً للديموقراطية ومدافعين عن حقوق الإنسان في العالم تلك السلسلة الطويلة من جرائم النظام الإيراني في حق البشرية.





وعن ذات الشأن، كتبت صحيفة " اليوم" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (ميلودراما تصدير الثورة والمشهد الأخير): يبدأ الاثنين المقبل تنفيذ الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران، وهي العقوبات التي تشمل الصادرات النفطية، حيث يتوقع المراقبون أن تضرب هذه العقوبات الاقتصاد الإيراني في الصميم





وأردفت بالقول: إن إيران استنفدت كل رصيدها لدى شعبها، يوم أن نزعت من فمه اللقمة وسخرت أمواله لدعم هوسها في التوسع، وتصدير الثورة للعراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، وكل دول الجوار، وحرمت الشعب الإيراني من التمتع بخيرات بلاده، وذلك بإنفاق الأموال على تسليح حزب الله في لبنان ليس لحرب إسرائيل كما تدعي، وإنما بهدف تسمينه وتدجينه ليختطف الدولة اللبنانية، ويصادر قرارها بقوة السلاح الإيراني، وكذلك تسليح الحوثيين في اليمن، وكل قوى التمرد، وصولا إلى الشمال الأفريقي.





وأضافت: لذلك يستبعد معظم المراقبين انحياز الشعب الإيراني إلى نظام الملالي في هذه المحنة، أو حتى حياده فيها، لأن الشعب يدرك أن سياسات حكومته التوسعية والعدوانية هي التي زجت به في هذه المعركة الخاسرة، مما يرجح تململه في النهاية، وسعيه للتخلص من النظام الذي ورطه منذ ثورة 79م وحتى اليوم في سلسلة من المعارك الطائشة التي فرضت عليه العزلة، وجعلته يتجرع العقوبات الدولية مرة بعد أخرى.



