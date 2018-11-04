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أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد جلسة دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
أ ش أ
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد في بداية فعاليات منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، جلسة دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام.

يشارك في مداولات الجلسة الأمير ناصر بن حمد رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، ومن الأردن أحمد هنداوي مؤسس المجلس العام للأمم المتحدة للشباب، ومن أثيوبيا تيجنورك جيلتو مدير المكتب الإقليمي لأفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن كازاخستان بيركيك أريان نائب وزير التنمية الاجتماعية، كما تشارك في الجلسة عزيزة جليطة الوزير المفوض للشئون السياسية ومنظمات الأمم المتحدة بوزارة الخارجية الأثيوبية.

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