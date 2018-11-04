حاربي فى 15 دقيقة الرؤوس السوداء

تعانى من البشرة الدهنية والرؤوس السوداء يمكنك علاج ذلك بوصفة منزلية وبسيطة وآمنة ولا تكلفك شيئًا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..
المكونات:
تفاحة واحدة.
2 ملعقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
أهرسى التفاح مع العسل واخلطيهم في الخلاط الكهربائي جيدًا و لتحصلي على عجينة سميكة وطبقيها على بشرة نظيفة مع التدليك برفق واتركي الوصفة على الوجه لمدة 15 دقيقة واغسلي الوجه بالماء الفاتر وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للتخلص من تزيت البشرة.
المكونات:
تفاحة واحدة.
2 ملعقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
أهرسى التفاح مع العسل واخلطيهم في الخلاط الكهربائي جيدًا و لتحصلي على عجينة سميكة وطبقيها على بشرة نظيفة مع التدليك برفق واتركي الوصفة على الوجه لمدة 15 دقيقة واغسلي الوجه بالماء الفاتر وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للتخلص من تزيت البشرة.