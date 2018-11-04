حاربي فى 15 دقيقة الرؤوس السوداء

تعانى من البشرة الدهنية والرؤوس السوداء يمكنك علاج ذلك بوصفة منزلية وبسيطة وآمنة ولا تكلفك شيئًا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..



المكونات:

تفاحة واحدة.

2 ملعقة كبيرة عسل.



طريقة التحضير والاستخدام:

أهرسى التفاح مع العسل واخلطيهم في الخلاط الكهربائي جيدًا و لتحصلي على عجينة سميكة وطبقيها على بشرة نظيفة مع التدليك برفق واتركي الوصفة على الوجه لمدة 15 دقيقة واغسلي الوجه بالماء الفاتر وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للتخلص من تزيت البشرة.

