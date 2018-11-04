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مرأة

حاربي فى 15 دقيقة الرؤوس السوداء

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:00 م
صدى البلد
لمياء الياسين
تعانى من البشرة الدهنية والرؤوس السوداء يمكنك علاج ذلك بوصفة منزلية وبسيطة وآمنة ولا تكلفك شيئًا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..

المكونات:
تفاحة واحدة.
2 ملعقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:
أهرسى التفاح مع العسل واخلطيهم في الخلاط الكهربائي جيدًا و لتحصلي على عجينة سميكة وطبقيها على بشرة نظيفة مع التدليك برفق واتركي الوصفة على الوجه لمدة 15 دقيقة واغسلي الوجه بالماء الفاتر وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للتخلص من تزيت البشرة.
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