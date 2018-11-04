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أشرف رشاد: الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم لقنت البشرية دروسا في الإنسانية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:43 ص
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم المنعقد بأرض السلام شرم الشيخ، لقنت البشرية جمعاء دروسا في الإنسانية واحترام الأديان وتعميق تبادل الثقافات.

وأوضح رشاد، في بيان له اليوم، الأحد، أن اعتراف الرئيس عبد الفتاح السيسي بجريمة داعش ضد الأيزيدية كأول رئيس عربي يقوم بذلك، وإشارته إلى أن أولى توصيات المنتدى ستكون مناشدة العالم أجمع بالاعتراف بهذه الجريمة النكراء، رسالة تمثلت فيها جميع صفات الإنسانية وإعلاء القيم واحترام الذات دون النظر لعرقه ودينه.

وأضاف أن فعاليات اليوم الأول للمنتدى أظهرت صورة مصر الحضارية، مهبط الأديان والداعية للسلام، وخلق مجتمعات آمنة بعيدة كل البعد عن التعصب الديني والعرقي، والحريصة على إثراء مبدأ الحوار البناء والهادف دون الإجبار على فرض رؤى بعينها، مشيدا بتناغم الموضوعات والأفكار المختارة لفعاليات ورش العمل وجلسات الحوار التي توضح الإعداد الجيد وفق رؤى وأهداف واضحة ومحددة.

وتابع: "لم يساورني الشك للحظة واحدة في قدرة شبابنا الوطني على تنظيم هذا المحفل الدولي بصورة تذهل العالم، وبالفعل كانوا عند حسن ظن قيادتهم السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وسطروا سيمفونية وطنية خالصة وطراز فني بديع وصل مداه من شرق الأرض لغربها، وأعطى رسالة بأن شباب مصر لا يعجزه شيء وأنه لا مستحيل مع العمل والإيمان".

وأردف: "وأوجه تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتشل الشباب من يأسه وأعاد اكتشافهم من جديد ومنحهم الأمل في أنفسهم، ولا يتوانى في مواصلة إعطائهم جرعات من الأمل والثقة في الذات، حتى تكاد لا تخلو كلمة أو حديث للرئيس في أي محفل كائنا من كان إلا وينوه فيه بدور الشباب المصري في بناء نهضة بلدهم، فهنيئا لمصر بشبابها وهنيئا لنا شبابا وشعبا برئيسنا الإنسان والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي".
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