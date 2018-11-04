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محافظات

تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات في حملة بالمنوفية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:43 ص
صدى البلد
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالات فورية، وتعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية، و11 قرار تعدٍ على منافع الرى، و4 قرارات تعدٍ على منافع نهر النيل، و4 قرارات تعدٍ على منافع هيئة السكة الحديد، بإجمالى مساحة 3255 مترا تقريبًا.

كما تم تنفيذ 7 قرارات وحدة محلية، و4 أحكام قضائية، وتحرر عن كل واقعة المحضر اللازم.
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