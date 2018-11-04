صبحي يبحث التعاون الثنائي مع نائب وزير الدولة لشئون الشباب المجرية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ، بوجلاركا دراليس نائبة وزير الدولة لشئون الشباب المجرية، لبحث التعاون الثنائي على صعيد المجال الشبابي خلال الفترة المقبلة.





واتفق وزير الشباب والرياضة مع نائبة وزير الشباب المجرى على مجموعة من آليات التعاون الثنائي تتضمن تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة يشارك بها شباب البلدين فى إطار تبادل الحوار والثقافات بينهم، إضافة إلى تفعيل برامج التبادلات الشبابية بين مصر والمجر.





كما تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون يشمل كل بنود التعاون المستقبلية بين البلدين وتوقيعه فى أقرب وقت، واتخاذ الخطوات التطبيقية لبنوده على أرض الواقع.



