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محافظات

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
ايمن محمد
كل شيء يتكلم عن منتدى الشباب العالم، ولهذا فإن شرم الشيخ تحولت إلى موقع كبير للمنتدى، فتجد شعاره على الأتوبيسات السياحية وأعمدة الإنارة وعلى شاشات العرض وعلى المراكب السياحية والغواصات، بل تعددت الفنون التي أظهرت الشعار من خلال لافتات ولوحات فنية بديعة.

وفى منتجع "جولي فيل"، قام الشيف سيد فتحى برسم شعار المنتدى على ثمار البطيخ لتقديمها وعرضها على موائد الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم.

وقال الشيف فتحي إنه سعيد بضيوف المنتدى، وكل العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية يقومون بأفضل خدمة لضيوفه، مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم فخر لمصر ولشبابها، والجميع يسعى ليخرج بمظهر يليق بمصر وحضارتها.
شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ
شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ
شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ
شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ
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