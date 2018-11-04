حقيقة حرمان جماهير الترجى من حضور إياب نهائى إفريقيا أمام الأهلى

نفى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم ما يتم تداوله بشأن حرمان جمهور الترجى من حضور إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الأهلى فى المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد رادس.





وأكد مصدر بالكاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه لا حقيقة لما يتم تداوله خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه الجماهير ستحضر مباراة النهائي الجمعة المقبل بين الأهلى والترجى.





وأضاف أن الكاف حريص كل الحرص على وجود الجماهير فى المدرجات بشكل جيد من أجل خروج المباريات فى أفضل شكل ممكن أمام العالم أجمع .



