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ثقافة

يوم ثقافي لمكافحة الإدمان بالمصرية - الروسية.. الثلاثاء

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تقيم الجامعة "المصرية-الروسية" الثلاثاء المقبل، يوم ثقافي للتوعية ضد الإدمان ضمن فعاليات حملة "شباب واعي" والتي تهدف إلى رفع الوعي البيئي والثقافي والصحي لدى الطلاب الجامعة والبيئة المحيطة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

يشمل اليوم إقامة ندوة بعنوان "إرشاد الطلاب والعاملين ضد مخاطر الإدمان وأساليب علاجه"، يحاضر بها مدير عام الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، ومدير عام صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، وممثلين عن مصلحة الطب الشرعي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، يعقب ذلك عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية.

وتهدف الحملة بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات أهلية واجتماعية؛ الحفاظ على هوية الشباب وحمايتهم والاستفادة من طاقتهم لخدمة المجتمع، تزامنا مع انطلاق منتدى شباب العالم في دورته الثانية بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يُشارك في اليوم الثقافي عدد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين ورجال الدين.
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