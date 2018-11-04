ممثل العاهل البحرينى: الرياضة لها دور فى حل النزاعات بين الشعوب.. فيديو

قال الشيخ ناصر بن حمد خليفة، ممثل العاهل البحرينى للأعمال الخيرية وشئون الشباب، إن الرياضة لها الكثير من الفوائد وتجعل الشخص يؤمن بقدراته وبقوته، كما أن لها أفضالا كبيرة على المستوى الشخصى، ويجب تعميم هذه الثقافة على مستوى وطنى، ولكن يوجد العديد من التحديات والحواجز التى تواجهها على مستوى الدول العربية.



وأضاف "خليفة"، خلال كلمته بجلسة جلسة دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام، اليوم، الأحد، أن الرياضة لها دور كبير فى حل النزاعات والصراعات بين الشعوب والدول.



ونوه ممثل العاهل البحرينى بأن "مصداقية الأمل واجب علينا، كما يجب علينا أن نتكاتف ونتعاون من أجل بعثها لشعوبنا، والرياضة من أهم أدوات هذا البعث".

