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وزيرة الشباب التونسية توضح المحاور الأربعة لسياسة الدول في بناء السلام

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قالت ماجدولين الشارني، وزيرة الشباب والرياضة التونسية، إن سياسة الدول في بناء السلام واستدامته تقوم على أربع محاور عامة هم " التحول الديموقراطي، والاصلاح السياسي، والسياسات الخارجية والسياسات العامة".

اوضحت " الشارني "، في كلمته خلال جلسة ، " دور قادة العالم في بناء واستدامه السلام، في منتدى شباب العالم، اليوم الاحد، أن التحول الديموقراطي هو ضرورة إمتلاك القيادات السياسية مهارة وإيمان بالتغيرات ما يجعلها تواجه أي قوى رافضة للتغيير.

وتابعت: الاصلاح السياسي هو فتح باب المشاركة السياسية، وتكريس حقوق الانسان، وعن سياسة الدول أكدت على اهمية السياسات الخارجية، فهي عامل إيجابي ومهم للدول، والسياسات العامة تتم من خلال تشبيك عدة قطاعات.

وأكدت على انه من خلال الركائز الاربعة فإن القيادة السياسية مطالبة بتنفيذ استراتيجية بناء السلام.
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