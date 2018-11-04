خريجي الأزهر بدول حوض النيل تكثف جهودها لنشر المنهج الوسطي

عقدت منظمة خريجي الأزهر في تنزانيا، عدة أنشطة ذات بُعد اجتماعي وديني في صورة معاصرة، لإصلاح ما قد تفسده الأهواء والعادات القبلية المنافية للتعاليم الإسلامية الوسطية.



وألقى الشيخ عبد الله أبو بكر صالحين أحد أعضاء فرع المنظمة في تنزانيا وخريج كلية أصول الدين قسم التفسير، محاضرة حول أهمية التعايش السلمي بين المسلم وغير المسلم، وذلك بالمسجد المركزي في العاصمة دار السلام في تنزانيا.



وألقى الشيخ غالب منير، أحد أعضاء فرع المنظمة في تنزانيا وخريج كلية الشريعة والقانون، محاضرة في مسجد سنزا في العاصمة دار السلام، حيث تناولت المحاضرة موضوع العولمة وأثرها في المجتمع الإسلامي من الناحية الاجتماعية والثقافية.



يأتي ذلك في إطار اهتمام المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لمتابعة كافة أنشطة خريجو الأزهر من جميع دول العالم لنشر المنهج الأزهري الوسطي الداعى لنبذ العنف والتطرف ونشر قيم السلام والتعايش السلمى بين المجتمعات وهو المنهج الذي تشربوه خلال فترة دراستهم في جامعة الأزهر.



















