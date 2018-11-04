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فن

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:48 م
شروق إبراهيم
خطفت النجمة العالمية سلمى حايك، الأنظار إليها خلال حضورها حفل LACMA Art + Film Gala الذي أقيم أمس، السبت، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألقت حايك - 52 عامًا - بفستان ذهبي طويل من توقيع الماركة العالمية Gucci مع عقد ماسي ومكياج جري.

وظهر مع النجمة ذات اصول المكسيكة على السجادة الحمراء، زوجها رجل الأعمال هنري بينو الذي تزوج منها عام 2009.

وحضر الحفل أيضًا باريس جاكسون وكيم وكورتني كاردشيان ولانا ديل ري وجورج لوكاس وزوجته ميلودي هوبسون وكاروش تران وآن كلارك وميراندا كير وزوي كرافتيز.
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