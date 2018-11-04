مستشار المفتى يفسر قوله تعالى وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

فسر الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، قوله تعالى {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}، قائلًا: إن هذا الكلام فى الآية الكريمة مسوقا على سبيل المشاكلة والمقابلة كما يقول البلاغيون، بمعنى أن اللفظ يشبة اللفظ وأنه جاء من قبيل الجزاء من جنس العمل.



وأوضح عاشور، خلال لقائه فى دقيقة فقهية، أن من يمكر بالخلق عليه أن يعلم أن فعله هذا لا شيء بالنسبة لصاحب الفعل العظيم الحقيقي وهو الله، فإذا مكرت فسيمكر بك وإن فعلت المكر سيئة وخبثا فالله عز وجل يجازيك لا مكرًا بالبخث ولكن من جنس العمل الذى فعلته، فسماه مكرًا ليشبه المكر الذى فعله الإنسان، فقالوا أن هذا من قبيل المشاكلة فهو أسلوب لغوى بليغ جاء كثيرًا فى القرآن الكريم كقوله تعالى {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} وقوله تعالى أيضًا {فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}.



واستشهد أيضًا بما جاء فى القرآن الكريم عن المكر، وذلك فى قوله تعالى {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا}، مُشيرًا الى أن الله لا يوصف بالمكر ولا بالكيد ابتداء فهو سبحانه منزه عن النسيان كما قال تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}، وإنما المقصود من الآيات وغيرها أن الجزاء من جنس العمل.