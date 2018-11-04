ممثل العاهل البحريني: لا يحق لنا أن نعلم مصر معنى السلام والتعايش.. فيديو

قال ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل البحرينى للأعمال الخيرية وشئون الشباب،إنه لا يحق لنا أن نعلم مصر معنى التعايش والسلام لأن مصر لها دور تاريخى فى السلام.





وأشار بن حمد خليفة، خلال كلمته أن مصر فى الزمن الفرعونى فى حروبها الكثيرة كانت ومازالت حتى الآن مثل أعلى فى السلام العالمى، قائلا: "لا أعتقد أن اتفاقية السلام التى أبرمها رمسيس الثانى مع الحيثيين أن يستطيعوا صياغة اتفاقية سلام بهذه الدقة والحميمية حتى الان وكانت ذلك أكبر دليل على السلام".





ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام فى يومه الثانى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



