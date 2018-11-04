ممثل العاهل البحريني: لا يحق لنا أن نعلم مصر معنى السلام والتعايش.. فيديو

قال ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل البحرينى للأعمال الخيرية وشئون الشباب،إنه لا يحق لنا أن نعلم مصر معنى التعايش والسلام لأن مصر لها دور تاريخى فى السلام.
وأشار بن حمد خليفة، خلال كلمته أن مصر فى الزمن الفرعونى فى حروبها الكثيرة كانت ومازالت حتى الآن مثل أعلى فى السلام العالمى، قائلا: "لا أعتقد أن اتفاقية السلام التى أبرمها رمسيس الثانى مع الحيثيين أن يستطيعوا صياغة اتفاقية سلام بهذه الدقة والحميمية حتى الان وكانت ذلك أكبر دليل على السلام".
ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام فى يومه الثانى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.