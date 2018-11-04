ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ممثل العاهل البحريني: لا يحق لنا أن نعلم مصر معنى السلام والتعايش.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل البحرينى للأعمال الخيرية وشئون الشباب،إنه لا يحق لنا أن نعلم مصر معنى التعايش والسلام لأن مصر لها دور تاريخى فى السلام.

وأشار بن حمد خليفة، خلال كلمته أن مصر فى الزمن الفرعونى فى حروبها الكثيرة كانت ومازالت حتى الآن مثل أعلى فى السلام العالمى، قائلا: "لا أعتقد أن اتفاقية السلام التى أبرمها رمسيس الثانى مع الحيثيين أن يستطيعوا صياغة اتفاقية سلام بهذه الدقة والحميمية حتى الان وكانت ذلك أكبر دليل على السلام".

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام فى يومه الثانى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
loading...

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يعطل قافلة النازحين المكسيك بـ باتريوت المؤمنة

وزير الرياضة التونسية تؤكد أهمية دور الدولة في توعية الشباب

سعر العملات في مصر اليوم

اليوم.. أجيرى يعلن قائمة اللاعبين المحليين للمنتخب

خبير مروري: غلق طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 إلى 80 بسبب الضباب

المالية تبيع أجلي خزانة بـ17.75 مليار جنيه..اليوم

أشد من مركز الشمس.. مفاعل نووي رهيب تتجاوز حرارته 15 مليون درجة

كاهن كنيسة السيدة العذراء بكندا يوجه رسالة للمصريين عبر منتدى شباب العالم

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

السيسي يكشف سبب إقامة منتدى ومؤتمرات الشباب.. فيديو

5 لاعبين ينتظرون عدل أجيرى فى قائمة المنتخب.. تعرف عليهم

إيران تتحايل على عقوبات أمريكا بطريقة خبيثة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

فيديو

الرئيس السيسي: التآخي والعيش المشترك أهم عناصر بناء السلام الاجتماعي.. فيديو
فيديو جراف.. فتاة تقتل مدير مدرسة بسبب يوم الاثنين
السيسي: حادث المنيا يؤلمنا جميعا.. ونرفض التمييز الديني في مصر
السيسي: المعايير المزدوجة سبب نشوب الصراعات بين الدول.. فيديو
السيسي: مصر اتخذت خطوات حقيقية نحو تقدير واحترام المرأة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟