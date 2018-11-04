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محافظات

محافظ القليوبية: إطلاق مبادرات وحملات للتوعية الطبية بالتنسيق مع طلاب طب بنها

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عددا من الطلاب بكلية طب جامعة بنها المؤسسين للجمعية العلمية الطلابية لطب بنها بهدف إقامة مبادرات وحملات للتوعية الطبية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتثقيفهم.

وعرض الطلاب الأنشطة التي قامت بها الجمعية ومن بينها حملة للتطعيم ضد فيروس بي وسرطان الثدي، كما تم الاتفاق والتنسيق لتنظيم حملات توعوية لحشد المواطنين والاستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوجه للمراكز الطبية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.
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