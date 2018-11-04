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تعليم

القومي لعلوم البحار يخصص جائزة 500 دولار للأبحاث المعالجة لمخاطر البيئة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتورة سوزان خليف، المؤتمر الدولي السادس تحت عنوان "من الساحل للمحيط.. الأولويات والاستثمارات"، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2019 بمكتبة الإسكندرية، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكدت الدكتورة سوزان خليف، في بيان للوزارة، أن المؤتمر سيقدم الدعم الكامل للأبحاث التطبيقية المبتكرة التى تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، مشيرة إلى تقديم عدد من الجوائز لشباب الباحثين المبتكرين المقدمة من رعاة المؤتمر تتضمن توفير عدد من الدورات التدريبية المعتمدة في مجال الاستشعار عن بعد، وبرنامج مجاني لمعالجة الأقمار الصناعية (قيمة كل جائزة 500 دولار).

ويهدف المؤتمر، إلى إلقاء الضوء على أحدث الطرق والآليات المبتكرة في مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه البيئة الساحلية والبحرية من خط الساحل إلى المحيط، ووضع آلية لتلبية احتياجات النمو المتزايد للسكان والنمو الاقتصادي، والمحافظة على صحة وسلامة البيئة البحرية والساحلية، فضلًا عن مناقشة تحليل مخاطر البيئة المائية وطرق مواجهتها للوصول إلى وضع أسس لإستراتيجيات مستقبلية توضح العلاقة بين التحديات التى تواجه المياه والضغوطات الاقتصادية بهدف الوصول لحلول فعالة ومتكاملة.

ويسعى المؤتمر لتبادل الآراء والخبرات بين المجتمع العلمى وصناع القرار والجهات المعنية، لدعم البحث العلمى فى مجال المياه وتطوير علوم البحار ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر عدة محاور منها: المخاطر التى تواجه البيئة المائية والساحلية، والتشريعات والسياسات المائية للحفاظ على البيئة، وزيادة الكربون الأزرق والتلوث المائى، وإدارة الموارد المائية، وعلوم المصايد وتنظيم الصيد، وتربية الأحياء المائية، والاقتصاد الأزرق، وتسويق الأبحاث التطبيقية، والاستثمار فى مجال المحيطات، وتحديات النمو الاقتصادى.

جدير بالذكر أنه يمكن التقدم للتسجيل بالمؤتمر وتقديم أبحاث عن طريق ملء استمارة التسجيل على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/vkB2qYinliTK1uft2 وإرسال البحوث على البريد الإلكترونى [email protected]، علمًا بأنه سيتم نشر الأبحاث المتميزة في مجلة المعهد بمصروفات مخفضة، هذا وسوف تقبل الأوراق البحثية كاملة وسيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى نشرها فى كتيب المؤتمر.
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