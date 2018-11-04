بعد تألقها في نقطة تلاقي بمنتدى الشباب.. معلومات لا تعرفها عن ريم مصطفى

لاقت الفنانة ريم مصطفى، ردود أفعال جيدة بعد مشاركتها في الفيلم الوثائقي "نقطة تلاقي"، الذي عرض في افتتاح منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الاختيار الموفق لريم مصطفى لكي تكون بطلة الفيلم الوثائقي، بسبب اللباقة في الحديث والمحاورة وأدائها التمثيلي الرائع.



ريم مصطفى خريجة كلية إعلام، وتخصصت في قسم إذاعة وتليفزيون، وبعد تخرجها عملت في مجال التسويق قبل احترافها التمثيل.



وصنفت ريم بأنها من أجمل ممثلات جيلها، فهي من أصل تركي من جهة والدها.



وهي من مواليد 15 يوليو 1986، وتبلغ من العمر 32 سنة، ومن أهم أعمالها مسلسلا "كلبش" و"فض اشتباك".