فى ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. كارتر يهرب 29 قطعة نادرة.. وسعد زغلول يتصدى له.. المسروقات تغير وجه الشرق الأوسط وتفضح أكاذيب إسرائيل وتبرئ رمسيس الثاني

4 نوفمبر ذكرى اكتشاف مقبرة الملك الصغير

سعد زغلول يمنع "كارتر" مكتشف المقبرة من فتحها

حملة بريطانية ضد زعيم الأمة بسبب المقبرة

"كارتر" يخفى بردية خروج اليهود من مصر ويهدد القنصل

تحتفل محافظة الأقصر اليوم، الأحد، بعيدها القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ96 لاكتشاف مقبرة الملك الفرعون الصغير توت عنخ آمون، التي نالت شهرة عالمية واسعة، إذ تعتبر المقبرة الوحيدة التي وجدت بكامل محتوياتها حتى يوم اكتشافها عام 1922 على يد هوارد كارتر تحت أنقاض أكواخ العمال المبنية منذ عصر الرعامسة، ما يدل على بقاء المقبرة على حالتها.يقول عبد المنعم عبد العظيم، الباحث الأثري ومدير مكتب دراسات الصعيد: "كان لزعيم الأمة الراحل سعد باشا زغلول الحق فى منع الباحث الأثري هوارد كارتر الذي اقترن اسمه باكتشاف مقبرة الملك الصغير "توت عنخ آمون" بوادى الملوك بالأقصر، من فتح المقبرة إلا بوجود مندوب من الحكومة المصرية، حيث أثبتت الأيام أن "كارتر" سرق بعض محتويات المقبرة وأخفى بردية كانت بالمقبرة تتحدث عن أسرار خروج اليهود من مصر".وكشف مدير مكتب دراسات الصعيد، عن أزمة حادة نشبت بين الزعيم الراحل سعد باشا زغلول وبين البريطاني هوارد كارتر، المكتشف لمقبرة توت عنخ آمون، حينما لاحظ سعد باشا أن "كارتر" يتعامل مع المقبرة وكأنها ملكية خاصة له، يفتحها حين يشاء ويغلقها حين يشاء، فأرسل إليه سعد يحذره بأن المقبرة ملك مصر ويشدد عليه أنها يجب ألا تفتح إلا فى حضور مندوب عن الحكومة المصرية، وأنه من الواجب أن يخضع لتعليمات الحكومة.وأوضح عبد العظيم أن كارتر رفض هذه التعليمات وقال إنه "حر يفتح المقبرة متى شاء ويدخلها لمن يريد"، فما كان من سعد الا أن أصدر أمرا بإغلاق المقبرة وتعيين حراسة من الشرطة عليها ومنع كارتر من الدخول، وعلى خلفية هذه الأزمة بين الرجلين احتجت الحكومة البريطانية، وشنت الصحف العالمية هجوما شديدا على سعد باشا زغلول ونشرت فى افتتاحياتها مقالات تتهم سعد بما وصفته بـ "الوقاحة" فى معاملة المكتشف البريطانى والعالم الأثرى ذائع الصيت، وأنه أخطأ فى تصرفه عندما عامل المكتشف كأنه لص من لصوص الآثار، وهذا شىء لا يليق مع عالم كبير له احترامه الهائل فى الأوساط العلمية الدولية.وأضاف أن الزعيم الراحل سعد زغلول لم يستسلم للحملة وأخطر كارتر بتعليمات الحكومة بشأن عدم فتح المقبرة إلا فى وجود مندوب عن الحكومة، وبعد مضي حوالي خمسة وأربعين عاما على الحدث، بدأت خيوط الفضيحة تتكشف من جديد، حينما نقلت صحف العالم عن توماس هوفنج، مدير متحف المتروبوليتان فى نيويورك، قوله إن المكتشف هيوارد كارتر سرق من المقبرة 29 قطعة نادرة من آثار توت عنح آمون موجودة فى أربعة متاحف أمريكية، عشرون منها فى متحف متروبوليتان وحده، والبعض بمتحف بروكلين ومتحف كانساس سيتى ومتاحف أخرى.وأكد أنه فى كتاب ثوماس هوفنج "توت عنخ آمون القصة الخفية"، تحدث عن مناقشة حادة بين كارتر ونائب القنصل البريطانى، وأشار إلى وجود بردية لم يكشف عنها، تقدم الحقائق وتكشف مسالة خروج اليهود من مصر، مشيرا إلى أن هذه البردية التى هدد بنشرها احتوت على معلومات غاية فى الخطورة والحساسية وتظهر العلاقة المحتملة بين إخناتون أبى، زوجة توت عنخ آمون، وأخيه غير الشقيق وأول داعية للتوحيد، وموسى "عليه السلام"، صاحب الشريعة اليهودية الذى قاد اليهود في خروجهم من مصر.وربط هوفنج بين هذه البردية وبين الأوضاع السياسية العالمية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، خاصة في ظل طغيان مسألة الوجود اليهودي في أوروبا، والاتفاقات الخفية التي أسفرت عن وعد بلفور، حيث يقول: "لم يكن كارتر ليهدد المسئول البريطانى تهديدا أجوف فى الوقت الذى كانت فيه المسألة الفلسطينية اليهودية تتضاعف حدتها وتسبب لهم أرقا، كان على كارتر أن يغلق فمه نهائيا عن هذا الأمر، فقد كان يعرف معلومات لا يعرفها إلا هو، وربما لورد كارنفون عن العلاقة بين فترة العمارنة المضطربة التى اتسمت بالغموض وانتشار الفتن، وبين الأحداث التى أحاطت بحياة موسى عليه السلام وعصره".وأكمل حديثه قائلا إن كتاب هوفنج أضاف: "هذه المعلومات غبر متوفرة من خلال التاريخ التوراتى وغير معروفة إلى الآن من خلال صفحات التاريخ المصرى المتعارف عليه حاليا، ولقد أخفى كارتر وكارنفون عمدا وثائق البردى التى عثرا عليها فى مقبرة توت عنخ آمون، تلك الوثائق لو ظهرت وخرجت إلى النور لغيرت وجه الشرق الأوسط إلى الأبد وما احتوت عليه أسفار العهد القديم من معلومات حول عصر موسى والأحداث التاريخية والمذكورة في سفر الخروج بالتوراة، بأنها لا تحتوي على قيمة تاريخية، ويغلب عليها طابع التعميم والشمولية".ولفت كتاب هوفنج إلى أن كارتر ربما توصل إلى التحديد الدقيق للحقبة الزمنية التي وقعت خلالها حادثة الخروج، بشكل ينسف النظرية التى روج لها الصهاينة، والتي تقول إن الخروج تم فى عصر رمسيس الأعظم، وهو ما جعله يتجه الى القنصلية البريطانية عام 1924، وبكل ثقة، ليهدد نائب القنصل البريطانى بكشفه.