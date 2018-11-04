عودة 247 مصريًا من ليبيا ووصول 105 شاحنات عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 247 مصريًا بينهم 199 سافروا بصورة شرعية و48 بصورة غير شرعية، ووصول 105 شاحنات من ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر - في بيان اليوم الأحد - إنه تم إنهاء إجراءات سفر 872 بينهم عبر المنفذ منهم 246 مصريًا، و626 ليبيًا، كما أنه تم إنهاء إجراءات وصول 105 شاحنات لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

