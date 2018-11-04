الأزهر يطلق حملة وعاشروهن بالمعروف لمواجهة الطلاق

أطلق المركز الإعلامى للأزهر الشريف، اليوم الأحد، رسالة جديدة ضمن حملة "وعاشروهن بالمعروف"، التي تستهدف التوعية بخطورة زيادة معدلات الطلاق، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومستقرة.



وتناولت الرسالة الجديدة مشكلة اتخاذ القرارات داخل الأسرة وكيفية حسم الأمر في حال وجود خلاف بين الزوجين، مؤكدة أن نجاح أي علاقة أسرية يحتاج لمشاركة الزوجين في كل أمر من أمور الحياة، وأن الحوار الناجح من أهم أسباب السعادة الزوجية.



وحذرت الحملة من فهم البعض للقوامة بشكل خاطئ، فهي شُرعت من أجل أن يكون الزوج أمينا على زوجته، ولا تعني السيطرة والتحكم، بل تعني السعي في مصالح الأسرة، فالقوامة تكليف وليست تشريف، كما أنها ليست استبدادًا بالرأى.



وتُسلط حملة "وعاشروهن بالمعروف" الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق علاجها، بهدف الحد من معدلات الطلاق التي ارتفعت فى السنوات الأخيرة، وذلك فى إطار الدور الدعوي والاجتماعي الذى يضطلع به الأزهر، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.



وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي يتناول كل منها أحد أسباب الطلاق، مع توعية الزوجين بكيفية التعامل معه، ويتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.