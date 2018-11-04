ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأزهر يطلق حملة وعاشروهن بالمعروف لمواجهة الطلاق

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أطلق المركز الإعلامى للأزهر الشريف، اليوم الأحد، رسالة جديدة ضمن حملة "وعاشروهن بالمعروف"، التي تستهدف التوعية بخطورة زيادة معدلات الطلاق، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومستقرة.

وتناولت الرسالة الجديدة مشكلة اتخاذ القرارات داخل الأسرة وكيفية حسم الأمر في حال وجود خلاف بين الزوجين، مؤكدة أن نجاح أي علاقة أسرية يحتاج لمشاركة الزوجين في كل أمر من أمور الحياة، وأن الحوار الناجح من أهم أسباب السعادة الزوجية.

وحذرت الحملة من فهم البعض للقوامة بشكل خاطئ، فهي شُرعت من أجل أن يكون الزوج أمينا على زوجته، ولا تعني السيطرة والتحكم، بل تعني السعي في مصالح الأسرة، فالقوامة تكليف وليست تشريف، كما أنها ليست استبدادًا بالرأى.

وتُسلط حملة "وعاشروهن بالمعروف" الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق علاجها، بهدف الحد من معدلات الطلاق التي ارتفعت فى السنوات الأخيرة، وذلك فى إطار الدور الدعوي والاجتماعي الذى يضطلع به الأزهر، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.

وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي يتناول كل منها أحد أسباب الطلاق، مع توعية الزوجين بكيفية التعامل معه، ويتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
loading...

ترشيحاتنا

صحيفة بريطانية تكشف السر وراء مقتل اللاعب البرازيلي دانييل كوريا فريتاس

البحرين: المؤبد لـ 3 أشخاص متهمين بالتخابر مع قطر

كاهن كنيسة السيدة العذراء بكندا يوجه رسالة للمصريين عبر منتدى شباب العالم

غداً.. طقس معتدل شمالاً يصاحبه سقوط أمطار.. والقاهرة تسجل 26 درجة

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

السيسي: رؤية القيادة السياسية تساهم في إقرار السلام بالدولة.. فيديو

حليمة بولند وبناتها يؤدين العمرة.. فيديو

شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي

في عيد ميلاده.. تعرف على العمر الحقيقي لمحمد حماقي

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

ماجدة الرومي تلتقط صورا لها داخل الطائرة في طريقها إلى القاهرة

حكم الشرع في إرضاع المرأة لطفلها أمام أخيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

فيديو

الرئيس السيسي: التآخي والعيش المشترك أهم عناصر بناء السلام الاجتماعي.. فيديو
فيديو جراف.. فتاة تقتل مدير مدرسة بسبب يوم الاثنين
السيسي: حادث المنيا يؤلمنا جميعا.. ونرفض التمييز الديني في مصر
السيسي: المعايير المزدوجة سبب نشوب الصراعات بين الدول.. فيديو
السيسي: مصر اتخذت خطوات حقيقية نحو تقدير واحترام المرأة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟