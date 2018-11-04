عمران خان يتعهد بمحاربة الفساد والفقر في باكستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، الأحد، إن اقتلاع جذور الفساد وإخراج الشعب من خط الفقر يتصدران قمة أولويات حكومته.



وأشاد خان، خلال كلمة ألقاها في المدرسة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بكين، أوردتها صحيفة /ذا دون/ الباكستانية، على موقعها الإلكتروني، بالقيادة الصينية وأثنى بالتعاون الثنائي مع الصين في مختلف المناسبات.



وأضاف : "لقد كانت باكستان في مرحلة ما نموذجا للعالم النامي.. ففي الستينيات كانت لدينا جامعات ذات جودة عالية، كما كان لدينا أعلى معدلات النمو، وحذت كلا من كوريا الجنوبية وماليزيا حذو خطتنا الخمسية الأولى". مستدركا بالقول: "لسوء الحظ ضلت الأمة طريقها بسبب فساد النخبة الحاكمة".



وأوضح خان أن فقر الدول لا يرجع إلى نقص الموارد وإنما إلى فساد النخبة؛ لأنها "تدمر مؤسسات الدولة"، على حد وصفه.مشددا على أن شاغله الرئيسي يتمثل في تعزيز مؤسسات الدولة، وقال إنه: "كلما زادت قوة المؤسسات كلما انخفض معدل الفساد".

