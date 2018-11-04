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السيسي يكشف سبب إقامة منتدى ومؤتمرات الشباب.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:49 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
فاطمة رضا
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن السبب وراء إقامة منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب، قائلًا: " كان عندي مشكلة ان الشباب المصري نقي جدا وقوي جدا ولديه إقدام شديد على التغيير للواقع".

وأضاف السيسي في كلمته خلال جلسة، " دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، في منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، "مكنتش لاقي السبيل اللي اكلم بيه شباب مصر لنقل الواقع واسمع منهم ويسمعوا مننا.

وتابع: هذه بداية فكرة هذا المنتدى، وكانت فكرة قالها أحد الشباب في نوفمبر 2016، وكانت نتائج مؤتمر الشباب الاول هائلة، ليتطور الأمر لإقامة المنتدى العالمي للشباب".
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