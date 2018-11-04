السيسي يكشف سبب إقامة منتدى ومؤتمرات الشباب.. فيديو

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن السبب وراء إقامة منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب، قائلًا: " كان عندي مشكلة ان الشباب المصري نقي جدا وقوي جدا ولديه إقدام شديد على التغيير للواقع".





وأضاف السيسي في كلمته خلال جلسة، " دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، في منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، "مكنتش لاقي السبيل اللي اكلم بيه شباب مصر لنقل الواقع واسمع منهم ويسمعوا مننا.



