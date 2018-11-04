منظمة الحركة الكشافية: مصر عصب المنطقة العربية ولا يمكن بناء السلام دونها

قال أحمد رافع، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشافية، إن مصر هي عصب وعمود المنطقة العربية، ولا يمكن بناء السلام دونها، حيث إن واحدا من كل ثلاثة أشخاص عرب هو مصري، لافتًا إلى أن 5% من سكان العالم عرب.



وأضاف "رافع"، في كلمته خلال جلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" في منتدى شباب العالم، اليوم، الأحد: "هناك 350 مليون عربي اليوم، وثلثا هذا الرقم تحت سن الثلاثين".



وأشار الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشافية إلى أن البطالة في المنطقة العربية هي الأعلى في العالم، لافتًا إلى أن النظر إلى الشباب على أنهم مشاكل أكثر من فرص هو تحدٍ ومعوق في حد ذاته، والشباب فرص وليسوا أعباءً على التنمية.

