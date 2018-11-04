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تعليم

«كوب مياه نظيف».. مبادرة للتوعية بترشيد استهلاك المياه بالمدارس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية تنظيم حملات بمدارس المحافظة، للتوعية بضرورة الترشيد فى استهلاك المياه تحت عنوان "كوب مياه نظيف"، حيث بدأت اليوم، الأحد، بفرع شبين القناطر.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه، إن الحملة تهدف إلى توعية الطلاب والقائمين بالعملية التعليمية بترشيد استهلاك مياه الشرب، حيث توجهت لجنة من فريق التوعية بفرع الشركة بمدينة شبين القناطر إلى مدرسة الشهيد أحمد محمد أحمد حيدر الرسمية للغات بطحانوب، لشرح وتوضيح أهمية المياه وضرورة ترشيد استخدامها.

وأكد مجاهد استمرار الحملات بهدف التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على قرار محافظ القليوبية بتوقيع غرامة ألف جنيه للاستخدام المفرط لمياه الشرب ورش الشوارع.
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