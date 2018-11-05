صحة الشرقية: الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لــ 1871 مواطنا خلال قافلة طبية

أكد محافظ الشرقية أنه تم إجراء الكشف الطبي و تقديم العلاج بالمجان لــ ١٨٧١ مواطنا من خلال تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية ٥ خفرع التابعة لمدينة صان الحجر وذلك ضمن سلسلة القوافل العلاجية المقرر تنفيذها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطي نطاق المحافظة.



وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج وتنفيذ القوافل الطبية المجانية وتنفيذ الندوات التثقيفية خاصة في المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية.



ومن جانبه فقد أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية ٥ خفرع التابعة لمدينة صان الحجر وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٨٧١ مريض شمل ٨٤ حالة جراحة ، ٤٨٩ أطفال ،١٤٩ أمراض قلب ، ٢٨١ باطنة ، ٦٧ نساء ، ٢٦٢ جلدية ، ٣٢١ عظام ، ١١٠ حالة أسنان .



وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء التحاليل المعملية اللازمة لعدد ١٠٤ حالات مقسمة إلى تحليل ٤٥ عينة طفيليات و ٥٩ عينة دم كما تم اجراء ٥٧ حالة رسم قلب و ١٤ حالة موجات صوتية و٣١ حالة أشعة وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات ، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل ١١ حالة لمستشفي الحسينية المركزي لاستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.