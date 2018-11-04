هل تفسير القرآن ونشره على فيسبوك صدقة جارية.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أعمالاً وعبادات خالصة لوجه الله تعالى، لا تكلف كثيرًا ولكنها تحصل المقصود.





وأضاف "عبدالسميع" في إجابته عن سؤال سيدة عبر لقائه برنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس"، "هل قيامي بتفسير القرآن الكريم ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صدقة جارية لي؟ "، أن تفسير القرآن الكريم ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عمل صالح يتقبله الله تعالى، مشيرا إلى أن كل مسلم يقرأ شرحها وتفسيرها لكتاب الله، تأخذ عليه ثواب .



