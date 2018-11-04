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برلماني: منتديات الشباب ستخلق كوادر مصرية جديدة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:27 م
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا
ماجدة بدوي
قال النائب ماجد طوبيا، إن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ يؤكد إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى خير مثال ونموذج للقائد الديمقراطى الحريص على الحوار والاستماع للشباب، وذلك لحرصه وإيمانه بأن بناء الأوطان لا يكون سوى من خلال استغلال طاقة وقدرات الشباب.

وأضاف طوبيا فى بيان صحفى له اليوم، أن المنتدى له أهمية كبرى تتمثل فى نقل الأوضاع الحقيقية عن مصر، وأن شباب مصر أكد للعالم كله قدرته على الإبداع والابتكار والتعاون والتنسيق والتكامل مع شباب العالم لمواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه الشباب على مستوى العالم.

وأكد طوبيا، أن هذه المنتديات أكسبت شباب مصر والعالم خبرات متعددة خاصة فى تولى المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة، وأثبت الشباب المصرى انه جدير بهذه الثقة ورأينا كيف استطاع كل من تولى منصب قيادى أن يحقق نجاحا على مستوى العمل العام، وهذا يعنى خلق كوادر حقيقية قادرة على بناء الدولة.
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