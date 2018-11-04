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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة مواطنين من الضفة الغربية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، الأحد، خمسة مواطنين من الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير في بيان إن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدتي كفر مالك والنبي صالح في محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقل مواطن من محافظة قلقيلية، ومواطنون آخرون من محافظة الخليل.

وذكر النادي أن عشرة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من الضفة خلال اليومين الماضيين.

وفي سياق آخر، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 33 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم، أن من بين الأوامر الصّادرة عشرة أوامر صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

ولفت إلى أن من بين الأوامر؛ أمرا إداريا صدر للمرة الرّابعة بحق الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، لمدة أربعة أشهر، علما أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 يوليو 2017.
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