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ثقافة أسيوط تختتم فعاليات عروض القومي للسينما

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:45 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
اختتم قصر ثقافة أسيوط فعاليات العروض المقدمة به ضمن المهرجان القومى للسينما المصرية، وتم عرض 4 أفلام فى ثلاث حفلات وهم صيف تجريبي فى حفلة الواحدة ظهرا وسرجى مرجى وفستان ملون وفيلم الشيخ جاكسون في حفل الساعة السابعة مساءا وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط.

يأتي ذلك فى إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى فعاليات المهرجان القومى للسينما المصرية تحت عنوان " لحظات لا تنسى" فى دورته الـ 22 والذي نظمه صندوق التنمية الثقافى لعرض العديد من الأفلام التسجيلية والوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة، بفرع ثقافة أسيوط.
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