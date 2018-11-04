ثقافة أسيوط تختتم فعاليات عروض القومي للسينما

اختتم قصر ثقافة أسيوط فعاليات العروض المقدمة به ضمن المهرجان القومى للسينما المصرية، وتم عرض 4 أفلام فى ثلاث حفلات وهم صيف تجريبي فى حفلة الواحدة ظهرا وسرجى مرجى وفستان ملون وفيلم الشيخ جاكسون في حفل الساعة السابعة مساءا وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط.



